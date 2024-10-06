Общество

Семьям погибших участников СВО из Волгоградской области передали награды

Общество 06.10.2024 17:09
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06.10.2024 17:09


В Волгоградской области награды двух погибших в зоне СВО бойцов передали их семьям, передает V102.RU. Церемония прошла в администрации Ленинского района, куда были приглашены близкие родственники героев.

Медаль «За отвагу» передали маме погибшего участника СВО Рамиля Тазиева. Супруге старшего прапорщика Александра Солохина передали орден Мужества, которым боец был награжден посмертно.

- Мы  разделяем  скорбь с семьями погибших земляков и выражаем им искренние соболезнования в связи с утратой дорогих им людей. Подвиг тех, кто погиб, защищая свободу и независимость Родины, никогда не будет забыт. Он навсегда останется в нашей памяти и сердцах, - сказал глава района Андрей Денисов.

Фото: Андрей Денисов / t.me

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