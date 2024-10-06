Общество

Судью в Волгоградской области наказали после жалобы чиновника

Общество 06.10.2024 08:33
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06.10.2024 08:33


К дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечена судья Быковского районного суда Волгоградской области Юлия Романова. Как сообщает V102.RU, такое решение вынесла квалификационная коллегия судей Волгоградской области.

Известно, что на судью пожаловался начальник отдела правового обеспечения администрации Быковского района. Проверку его обращения проводила комиссия, которая представила на суд ККС Волгоградской области свое заключение. На его основании и было принято решение о наказании судьи.

В чем конкретно провинилась Юлия Романова – неизвестно.

Согласно ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации», дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на судью при малозначительности совершенного им дисциплинарного проступка, если квалификационная коллегия судей придет к выводу о возможности ограничиться устным порицанием действий (бездействия) судьи.

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