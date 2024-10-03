Общество

Волгоградцев призывают опустошить копилки

Общество 03.10.2024 11:32
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03.10.2024 11:32


Волгоградцы смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты во время всероссийской акции «Монетная неделя». Она будет проходить с 7 по 20 октября. Деньги можно принести в любой удобный офис банка или в один из сетевых магазинов. Адреса точек, режим работы и условия обмена - на сайте монетнаянеделя.рф, рассказали V102.RU в волгоградском отделении Банка РФ. 
Во время «Монетной недели» обменять мелочь можно бесплатно, так как в банках обычно берут комиссию при таком обмене. При обращении в банк лучше взять с собой паспорт. В магазине документы не потребуются.
Приносить на обмен можно любые монеты, выпущенные не раньше 1997 года. Ограничений по количеству нет. Единственная рекомендация - заранее рассортировать мелочь по номиналу дома, чтобы сэкономить время на ее подсчет.
Цель акции – вернуть в денежный оборот монеты, которые без дела хранятся дома. Во время весенней акции в этом году волгоградцы сдали более 400 тысяч монет на общую сумму почти 1,2 млн рублей. 

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