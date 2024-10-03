В Волгоградской области осенняя засуха продлится до конца октября

Общество 03.10.2024 06:51
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03.10.2024 06:51
Синоптикам пока нечем обрадовать жителей Волгоградской области – дождей в ближайшие недели в регионе не ожидается. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодные сервисы, первые осадки этой осенью прогнозируют не раньше 20 октября. Ранее, напомним, эти же сервисы сначала обещали, что дожди в регионе пройдут в конце сентября, потом перенесли этот прогноз на начало второй декады октября.В Волгоградской области, между тем, уже третий месяц нет дождей. Из-за засухи и сильных ветров в регионе ухудшилась ситуация с пожарами. Организаторы грибного чемпионата Волгоградской области планируют отменить или перенести ежегодное мероприятие в связи с небывалой засухой в лесах.
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