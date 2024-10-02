Общество

В МВД опровергли дикий фейк о теракте в школе города Котово

Общество 02.10.2024 17:40
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02.10.2024 17:40


В Telegram 2 октября несколько анонимных каналов распространили информацию о вооруженном нападении на среднюю школу в городе Котово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», авторы постов выложили и фото, на которых запечатлен якобы застрелившийся налетчик. В ГУ МВД России по Волгоградской области данную информацию категорически опровергли. 

В анонимном телеграм канале опубликована информация о нападении на школу города Котово и гибели в результате этого людей. Данная информация не соответствует действительности, – прокомментировали посты в волгоградском Главке.  

Отметим, что при первом же знакомстве с содержанием каналов, распространивших фейк, становится понятно, что они были созданы специально для этих целей. Никакой другой информации в них не содержится.  

– Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной сведений, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы Гражданам следует быть внимательными и не верить публикуемых в непроверенных источниках данных! – заключают в ГУ МВД. 

С аналогичным призывом к жителям обратились и в администрации Котовского района. Здесь также заверили, что силовики занялись поисками авторов постов в Интернете. 

–  В сети Интернет вновь появляются фейковые посты – в одном из частных телеграм-каналов опубликована информация о вооружённом нападении на учащихся одной из школ города Котово. Просим вас не поддаваться панике, данная информация не соответствует действительности. Силовые ведомства занимаются источником, который распространяет фейковую информацию, ситуация находится под контролем. Отметим, что подобная информация регулярно распространяется и в других регионах нашей страны. Уважаемые жители! Будьте внимательны, не присоединяйтесь к подобным каналам и не верьте информации, публикуемой в непроверенных источниках!

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