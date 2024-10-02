



В Волгоградской области синоптики спрогнозировали ночные заморозки до -3 º. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградский ЦГМС, холод в ночные часы задержится в регионе до выходных.

— 3 октября ночью температура воздуха составит +7...+12º, в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-3 º. Днем воздух прогреется до +21...+26º. Порывы ветра северо-восточного направления составят 7-12 м/с. День ожидается без осадков, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — В пятницу, 4 октября, температура ночью составит +6...+11º, при прояснении до 0º. Днем столбики термометров поднимутся до +21...+26º. Без существенных осадков.

В первый выходной день температура в регионе стабилизируется и снова порадует теплой погодой.

— В субботу, 5 октября, ночью температура будет составлять в пределах +7...+12º, а днём +22...+27º. Ветер южный, юго-западный днем 6-11 м/с., - пообещали синоптики.