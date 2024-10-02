Общество

Волгоградский митрополит Феодор назвал поклонением злу движение квадроберов

Общество 02.10.2024 12:06
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02.10.2024 12:06


Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор выступил накануне, 1 октября, на первом заседании нового состава Волгоградской облдумы с речью на тему защиты традиционных российских ценностей. Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, в частности, митрополит раскритиковал движение квадроберов – детей, которые в костюмах животных  ведут себя как те, кому они подражают.
- Идет процесс не только дехристинизации, но буквально расчеловечивания и открытого поклонения злу. И это касается в первую очередь наших детей, у кого еще до конца не сформировался понятийный аппарат и которые, к сожалению, не имеют того культурно-нравственного и духовного базиса, которым обладает старшее поколение. Вопросы ЛГБТ* нам покажутся детским лепетом, когда дети перестанут считать себя гомо сапиенсом, вообще человеком, - предостерег митрополит.
Также руководитель Волгоградской епархии возмутился признанием однополых браков Папой Римским и коснулся темы СВО. 
- На Украине идет самое настоящее гонение на Православие. Каждый день на СВО гибнут молодые, сильные, перспективные парни. Но еще больше погибает от наших собственных рук, - заключил митрополит, имея в виду человеческие души.
Митрополит Волгоградский и Камышинский в том числе резко высказался об абортах.
- По расчетам Менделеева в начале XXI века в нашей стране должно жить 600 млн. человек. Живет 146 млн. Естественная убыль коренного населения России, т. е. русских, за последние годы колеблется от 500 тысяч человек до миллиона. Мы теряем генофонд нашего народа. Неприятная тема, согласен. Но разве враг бывает приятен? Нет, потому, что он несет порабощение и смерть, - заявил выступающий.
В заключение митрополит Феодор пожелал депутатам областной думы «помощи Божией, творческих успехов и политической воли в вашем великом служении нашей горячо любимой Родине, земле волгоградской и народу ее».
Фото: Волгоградская областная дума  
* «Деятельность „Международного общественного движения ЛГБТ“ запрещена в Российской Федерации».

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