В Волгоград прибыл первый трехсекционный трамвай «Невский»





В Волгоград прибыл первый трехсекционный трамвай модели «Невский». Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, новенький вагон привезли в трамвайный парк на специальном трале.





Специалисты уже приступили к работам по приемке и пуско-наладке оборудования.

- Перед отправкой в Волгоград новый трехсекционник успешно прошел тестирование и обкатку на заводской испытательной линии. До выхода на линию все новые трамваи проходят положенную обкатку еще и в Волгограде, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, новая техника уже успешно прошла тестирование на герметичность в дождевальной камере на «Невском заводе электрического транспорта». До конца года должно поступить 12 таких трамваев.