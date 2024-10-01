



В Саратове городское управление МВД России возглавил полковник полиции Юрий Абрамов, ранее занимавший разные посты в органах внутренних дел в Волгоградской области.

По данным ИА «СарИнформ», нового руководителя личному составу саратовской полиции представили сегодня, 1 октября. Юрий Абрамов сменил на посту получившего повышение Игоря Кравцова.

Отметим, что Абрамов служит в полиции с 1997 года. По окончании Волгоградского государственного университета начинал в Волгограде с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Волгограда. Затем Юрий Владимирович служил в разных подразделениях уголовного розыска органов внутренних дел Волгоградской области.

В 2007 году Юрий Абрамов возглавил Управление уголовного розыска криминальной милиции ГУВД по Волгоградской области. С августа 2013 года возглавлял УМВД России в городе Волжском.

Абрамов руководил отрядом специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области, затем служил в одном из оперативных подразделений волгоградского Главка.