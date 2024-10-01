В Волжском прошло посвящение в молодые металлурги





Традиционная церемония посвящения в молодые металлурги состоялась на Волжском трубном заводе – 25 специалистов торжественно приняли в коллектив трубников.

Каждый год в коллектив предприятия вливаются новые сотрудники, представители разных специальностей: кто-то только закончил институт или техникум, а у кого-то уже за плечами есть небольшой трудовой стаж.

Дмитрий Дронов, электромонтер литейного цеха работает на заводе более года, устроился на предприятие после окончания техникума и службы в армии.

– Мне нравится наше предприятие, у нас отличный цех и коллектив. Сейчас я учусь в институте, и работа мне не мешает, на ВТЗ для молодежи есть все возможности для развития. Помимо своих основных обязанностей я занимаюсь здесь и волонтерской деятельностью, – поделился Дмитрий.

Даниил Соколов, подручный сталевара электросталеплавильного цеха, пока еще только осваивается на рабочем месте. При этом заканчивает обучение в политехническом техникуме по специальности «металлургия черных металлов».

– В коллективе меня приняли хорошо, коллеги помогают, объясняют, если мне что-то непонятно, – рассказал Даниил.

Торжественная часть церемонии посвящения завершилась вручением наказов управляющего директора завода с напутствием и пожеланием отличной работы. Также в этот день благодарности управляющего директора получили молодые трубники, кто уже проявил себя не только в работе, но и общественной жизни завода.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, посвящение в молодые металлурги – одна из отраслевых традиций, которая помогает новичкам лучше узнать коллектив, в котором они начинают свой трудовой путь, быстрее адаптироваться в производственной среде.

Фото: пресс-служба ВТЗ