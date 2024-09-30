Трое пассажиров автобуса №68 пострадали в ДТП с грузовиком в Волгограде





Сегодня ранним утром, 30 сентября, в Тракторозаводском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса №68 и грузового автомобиля MAN. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария случилась на пересечении улиц Ополченской и Гроссмана.





По предварительным данным, в 06:40 часов водитель большегруза при выезде на улицу Ополченская врезался в правый бок пассажирского автобуса. В результате столкновения трое пассажиров обратились за медпомощью.





Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области