Общество 25.09.2024 10:50
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25.09.2024 10:50
Двоих сотрудников правоохранительных органов поблагодарила родственница пенсионерки, которая обязана своей жизнью стражам порядка. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина, которая приходится племянницей пенсионерке, в конце августа забеспокоилась в связи с тем, что ее 79-летняя родственница перестала выходить на связь. Волгоградка 1 сентября приехала в квартиру тети, однако дверь оказалась запертой. Тогда женщина обратилась за помощью в полицию.
На место прибыли патрульные – младший лейтенант полиции Владимиру Сергиенко и старший сержант полиции Михаил Романенко. Оценив ситуацию, они решили срочно вскрыть дверь.
На полу в коридоре квартиры, где ощущался сильный запах газа, полицейские обнаружили лежащую пожилую женщину. Михаил Романенко сразу бросился на кухню, перекрыл две включенные конфорки газовой плиты и распахнул окна. Владимир Сергиенко вызвал скорую помощь.
Как оказалось, во время приготовления пищи женщина потеряла сознание, упала и не могла самостоятельно подняться. После прибытия медиков сотрудники полиции помогли переместить пенсионерку в машину скорой помощи. Через несколько дней они созвонились с племянницей пострадавшей, которая сообщила, что здоровье женщины значительно улучшилось.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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