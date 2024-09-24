Общество

Новая Волгоградская облдума лишит Михайловку статуса городского округа

Общество 24.09.2024 16:52
0
24.09.2024 16:52


Одним из первых вопросов, которые рассмотрят депутаты Волгоградской областной думы нового созыва, станет законопроект о наделении городского округа город Михайловка статусом муниципального округа. Как сообщает V102.RU, документ уже внесен в регпарламент. 
Напомним, как сообщало V102.RU, ранее депутаты Михайловской городской думы уже одобрили предстоящие изменения статуса муниципалитета. Если в настоящее время Михайловка является городским округом, то скоро она станет муниципальным округом. 
Поводом для преобразований стало внедрение административно-муниципальной реформы в России. Еще в 2019 году были разработаны критерии, согласно которым муниципальному образованию присваивался тот или иной статус на основании соответствия нескольким критериям. Если по соотношению численности населения города и сельских территорий, а также городских и сельских площадей Михайловка соответствует статусу городского округа, то вот по другому критерию, а именно соотношению плотности населения – нет. В частности, плотность населения Михайловки всего лишь в 2,6 раза превышает среднюю плотность населения в РФ – 22,33 человека на квадратный километр в городском округе и 8,53 человека по России. Тогда как данный показатель должен быть выше не менее, чем в 5 раз. 
Авторы законопроекта утверждают, что смена статуса не потребует дополнительных трат бюджета. 
Ранее в Михайловской городской думе, депутаты которой поддержали преобразование Михайловки в муниципальный округ, заявляли, что после этого Михайловка не потеряет статус города. Предстоящие преобразования, отмечали здесь, также не повлияют на эффективность решения вопросов местного значения. На жизни жителей округа это никак не отразится, также утверждали депутаты. Здесь нашли и другие плюсы, заявляя, что преобразование в муниципальный округ призвано упорядочить территориальную организацию местного самоуправления и обеспечить баланс прав и законных интересов городского и сельского населения.
Предстоящие изменения не обернутся новыми выборами депутатов и главы города. После того, как депутаты проголосуют за данный проект, органы местного самоуправления будут именоваться так – муниципальный округ город Михайловка, Михайловская городская дума, глава муниципального округа город Михайловка и администрация муниципального округа город Михайловка. 
Напомним, это уже не первый эксперимент в смене статуса Михайловки. В 2012 году Михайловский район с десятками хуторов превратился в городской округ. Преобразования и в тот раз узаконили депутаты областной думы, утверждавшие, что данная мера позволит более эффективно использовать финансовый ресурс, а также сократить затраты на управленцев. И вот, спустя 12 лет, муниципальное образование вновь попало под очередные реформы. 
К слову, первое заседание вновь переизбранных, а также впервые избранных депутатов областной думы состоится 1 октября. 
Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.09.2024 18:00 Реклама
Общество 24.09.2024 18:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:35
Общество 24.09.2024 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:30
Общество 24.09.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:08 Реклама
Общество 24.09.2024 17:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:06
Общество 24.09.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 16:52
Общество 24.09.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 15:13
Общество 24.09.2024 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 14:19
Общество 24.09.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 14:01
Общество 24.09.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 13:42
Общество 24.09.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 12:52
Общество 24.09.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 12:37
Общество 24.09.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 12:18
Общество 24.09.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 12:13
Общество 24.09.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 11:57
Общество 24.09.2024 11:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
Мишустин: МРОТ в России с 2025 года составит 22 440 рублейСмотреть фотографии
18:06
Под Волгоградом директор филармонии попалась на фальшивых голосахСмотреть фотографии
18:00
Илзе Лиепа представила в Волгограде региональный этап национальной премииСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде сотрудники МВД устроили заплывы в служебной формеСмотреть фотографии
17:30
Муфтий Волгоградской области призвал подорвать гегемонию американской пропагандыСмотреть фотографии
17:08
Квартиры с террасами на свежем воздухе: смотрим на другой образ жизни в хорошо знакомом ВолгоградеСмотреть фотографии
17:06
Прокурор разрушил брак корыстной волгоградки с молодым таджикомСмотреть фотографии
16:52
Дополнительные рейсы поездов Петров Вал-Камышин запустят с 27 сентябряСмотреть фотографии
16:52
Новая Волгоградская облдума лишит Михайловку статуса городского округаСмотреть фотографии
16:40
В Суровикино осудили участницу ОПГ, пойманную с 10 кг мефедронаСмотреть фотографии
16:26
Душительнице Ахметовой-Мсхаладзе не удалось избежать наказания за угрозы убийствомСмотреть фотографии
15:54
«Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечкиСмотреть фотографии
15:45
Футболистки «Ротора» отыгрались за крупное поражение в ВоронежеСмотреть фотографии
15:24
В Госдуме приняли закон о военной службе подсудимыхСмотреть фотографии
15:13
Участника СВО из поселка Волгоградской области наградили медалью ЖуковаСмотреть фотографии
14:47
Клубы черного дыма окутали Кировский район ВолгоградаСмотреть фотографии
14:20
Под Волгоградом из-за забывчивости пациента эвакуировали поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:19
Шестидневный пешеходный режим введут на главной площади ВолгоградаСмотреть фотографии
14:04
«Ротор» 24 сентября проведет первый матч в Кубке России в УльяновскеСмотреть фотографии
14:01
«Без паники»: волгоградцев предупредили об учебной тревоге 2 октябряСмотреть фотографии
13:42
В Камышине простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащимиСмотреть фотографии
13:40
Сколько можно? На юге Волгограда за 3 часа сгорел расселенный домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
В Волгограде продлили арест избившему товарища блогеру Руслану ЯмбиковуСмотреть фотографии
13:16
В России готовят закон о штрафах за пропаганду бездетностиСмотреть фотографии
12:52
МЧС: ночные заморозки до -2 ударят на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде фура создала транспортный коллапс на Второй продольнойСмотреть фотографии
12:24
Во Фролово недотаксиста уличили в афере с соцконтрактомСмотреть фотографии
12:22
«Кидали на карман по 20 тысяч»: в браконьерстве на Цимлянском водохранилище оказались замешаны четыре десятка человекСмотреть фотографии
12:18
Жителя Елани осудили за ложный донос на честного инспектора ДПССмотреть фотографии
12:13
В Волгограде 20 авторов поборются за лучший эскиз памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
 