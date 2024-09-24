Новая Волгоградская облдума лишит Михайловку статуса городского округа





Одним из первых вопросов, которые рассмотрят депутаты Волгоградской областной думы нового созыва, станет законопроект о наделении городского округа город Михайловка статусом муниципального округа. Как сообщает V102.RU, документ уже внесен в регпарламент. Одним из первых вопросов, которые рассмотрят депутаты Волгоградской областной думы нового созыва, станет законопроект о наделении городского округа город Михайловка статусом муниципального округа. Как сообщает V102.RU, документ уже внесен в регпарламент.

Напомним, как сообщало V102.RU, ранее депутаты Михайловской городской думы уже одобрили предстоящие изменения статуса муниципалитета. Если в настоящее время Михайловка является городским округом, то скоро она станет муниципальным округом.

Поводом для преобразований стало внедрение административно-муниципальной реформы в России. Еще в 2019 году были разработаны критерии, согласно которым муниципальному образованию присваивался тот или иной статус на основании соответствия нескольким критериям. Если по соотношению численности населения города и сельских территорий, а также городских и сельских площадей Михайловка соответствует статусу городского округа, то вот по другому критерию, а именно соотношению плотности населения – нет. В частности, плотность населения Михайловки всего лишь в 2,6 раза превышает среднюю плотность населения в РФ – 22,33 человека на квадратный километр в городском округе и 8,53 человека по России. Тогда как данный показатель должен быть выше не менее, чем в 5 раз. Поводом для преобразований стало внедрение административно-муниципальной реформы в России. Еще в 2019 году были разработаны критерии, согласно которым муниципальному образованию присваивался тот или иной статус на основании соответствия нескольким критериям. Если по соотношению численности населения города и сельских территорий, а также городских и сельских площадей Михайловка соответствует статусу городского округа, то вот по другому критерию, а именно соотношению плотности населения – нет. В частности, плотность населения Михайловки всего лишь в 2,6 раза превышает среднюю плотность населения в РФ – 22,33 человека на квадратный километр в городском округе и 8,53 человека по России. Тогда как данный показатель должен быть выше не менее, чем в 5 раз.

Авторы законопроекта утверждают, что смена статуса не потребует дополнительных трат бюджета. Авторы законопроекта утверждают, что смена статуса не потребует дополнительных трат бюджета.

Ранее в Михайловской городской думе, депутаты которой поддержали преобразование Михайловки в муниципальный округ, заявляли, что после этого Михайловка не потеряет статус города. Предстоящие преобразования, отмечали здесь, также не повлияют на эффективность решения вопросов местного значения. На жизни жителей округа это никак не отразится, также утверждали депутаты. Здесь нашли и другие плюсы, заявляя, что преобразование в муниципальный округ призвано упорядочить территориальную организацию местного самоуправления и обеспечить баланс прав и законных интересов городского и сельского населения. Ранее в Михайловской городской думе, депутаты которой поддержали преобразование Михайловки в муниципальный округ, заявляли, что после этого Михайловка не потеряет статус города. Предстоящие преобразования, отмечали здесь, также не повлияют на эффективность решения вопросов местного значения. На жизни жителей округа это никак не отразится, также утверждали депутаты. Здесь нашли и другие плюсы, заявляя, что преобразование в муниципальный округ призвано упорядочить территориальную организацию местного самоуправления и обеспечить баланс прав и законных интересов городского и сельского населения.

Предстоящие изменения не обернутся новыми выборами депутатов и главы города. После того, как депутаты проголосуют за данный проект, органы местного самоуправления будут именоваться так – муниципальный округ город Михайловка, Михайловская городская дума, глава муниципального округа город Михайловка и администрация муниципального округа город Михайловка. Предстоящие изменения не обернутся новыми выборами депутатов и главы города. После того, как депутаты проголосуют за данный проект, органы местного самоуправления будут именоваться так – муниципальный округ город Михайловка, Михайловская городская дума, глава муниципального округа город Михайловка и администрация муниципального округа город Михайловка.

Напомним, это уже не первый эксперимент в смене статуса Михайловки. В 2012 году Михайловский район с десятками хуторов превратился в городской округ. Преобразования и в тот раз узаконили депутаты областной думы, утверждавшие, что данная мера позволит более эффективно использовать финансовый ресурс, а также сократить затраты на управленцев. И вот, спустя 12 лет, муниципальное образование вновь попало под очередные реформы. Напомним, это уже не первый эксперимент в смене статуса Михайловки. В 2012 году Михайловский район с десятками хуторов превратился в городской округ. Преобразования и в тот раз узаконили депутаты областной думы, утверждавшие, что данная мера позволит более эффективно использовать финансовый ресурс, а также сократить затраты на управленцев. И вот, спустя 12 лет, муниципальное образование вновь попало под очередные реформы.

К слову, первое заседание вновь переизбранных, а также впервые избранных депутатов областной думы состоится 1 октября. К слову, первое заседание вновь переизбранных, а также впервые избранных депутатов областной думы состоится 1 октября.

Фото V102.RU