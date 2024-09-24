Дополнительные рейсы поездов Петров Вал-Камышин запустят с 27 сентября

Приволжская железная дорога запускает дополнительные рейсы по маршруту Петров Вал-Камышин. Как сообщает V102.RU, пригородные поезда будут курсировать 27 сентября, 4, 11, 18 и 25 октября по следующему расписанию:
- №6508 Петров Вал – Камышин-1 отправлением со ст. Петров Вал в 20:05, прибытием на конечную ст. Камышин-1 в 20:38;
- №6507 Камышин-1 – Петров Вал отправлением со ст. Камышин-1 в 20:48, прибытием на конечную ст. Петров Вал в 21:24.
На 29 сентября, 6, 13, 20 и 27 октября:
- №6506 Петров Вал – Камышин-1 отправлением со ст. Петров Вал в 11:05, прибытием на конечную ст. Камышин-1 в 11:38;
- №6505 Камышин-1 – Петров Вал отправлением со ст. Камышин-1 в 13:54, прибытием на конечную ст. Петров Вал в 14:30.
Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.