



В Тракторозаводском районе Волгограда стремительно растет современный жилой комплекс для тех, кто не готов отказаться от преимуществ жизни в мегаполисе, но при этом мечтает о свежем воздухе и своей приватной атмосфере. Такую возможность получают покупатели ограниченного количества квартир с собственными мини-патио в жилом квартале «Новый».

Новый взгляд на жизнь в городе

ЖК «Новый» — это квартал разноэтажной застройки на берегу Волги, устроенный по принципу «город в городе». Он не похож на типичный густонаселенный район, в котором дома стоят неприлично близко друг к другу, а соседей столько, что запомнить их в лицо просто невозможно. В «Новом» другая философия и атмосфера. Благодаря неплотной застройке здесь много зелени, воздуха и пространства для жизни.

Застройщик вдохновлялся обликом европейских кварталов, где большое внимание уделяется дизайну фасадов зданий и благоустройству прилегающих территорий. Зеленый двор без машин, современные детские площадки, беседки с перголами и красочный ландшафтный дизайн — всё это делает «Новый» уютным оазисом посреди городских джунглей.





Новый квартал называют флагманом быстроразвивающегося Тракторозаводского района, и не случайно. Рядом с территорией жилого комплекса строится детский сад на 140 мест, а также рядом с кварталом уже есть четыре школы и гимназия, фитнес-центр, бассейн и целых два стадиона — «Трактор» и «Зенит». В пешей доступности находятся конечная станция метротрама «ВгТЗ» и остановка электрички «Тракторно-Пассажирская».

Для автомобилистов на специальной придомовой территории предусмотрен вместительный наземный паркинг. Также здесь запланировано создание нового объекта улично-дорожной сети с двухслойным асфальто-бетонным покрытием и благоустройством прилегающей территории, который станет продолжением улица Тракторостроителей от улицы Михайлова до балки реки Мокрая Мечетка вдоль кадетского корпуса. Напомним, разработка концепции развития поселка Нижний Тракторный и прилегающих к нему территорий вошла в 10-летнюю программу развития Волгограда. Уже в скором времени ЖК «Новый» станет не только местом для проживания, но и центром общественной жизни района, где сосредоточены все необходимые ресурсы для комфортного и активного образа жизни.

Наслаждаться атмосферой вокруг

В ЖК «Новый» представлены разнообразные планировочные решения, в том числе с панорамными окнами, но главной изюминкой являются квартиры с собственной террасой. Такой формат недвижимости всегда был в почете у покупателей столичного жилья, а события последних лет позволяют говорить прямо-таки о любви к собственным мини-патио.





Терраса на первом этаже — это пространство, которое позволяет, не покидая мегаполиса, почувствовать себя чуть-чуть за городом. Это место, где можно собраться на семейный ужин или принять гостей, отпраздновать Новый год всей компанией или провести вечер наедине с собой. Терраса — это множество ежедневных сценариев, в каждый из которых открытое пространство может быть вписано каким-то новым образом. В частности, разработкой ЖК «Новый» занимались опытные архитекторы и дизайнеры, поэтому проект получился надежным, современным и удобным для жизни.

Сейчас можно приобрести квартиру с террасой в ЖК «Новый» на специальных условиях со скидкой до 500 000 рублей. Подобрать удобную планировку и уточнить все подробности можно в офисе продаж: +7(8442) 59–00–09 или на официальном сайте.

Офисы продаж:

Волгоград, ул. Тракторостроителей 27/1

Пн - Вс: 9:00 - 19:00

Волгоград, ул. Советская, 28, Цоколь 1

Пн - Пт: 8:00 - 20:00

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