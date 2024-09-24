



В театре «Царицынская опера» 21 и 22 сентября состоялся региональный этап национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», а также мастер-классы от известных педагогов, концерт-лекция, благотворительный гала-концерт «Русский балет навсегда» и спектакль-концерт «Рахманинов. Навсегда» с участием оркестра театра под управлением маэстро Сергея Гринева.

– Нашей премии уже 15 лет, и каждый год мы выбираем несколько федеральных округов, чтобы охватить всю Россию, – отметила Илзе Лиепа. – Так уже и случилось от Владивостока до Калининграда. Самое главное, что премия создана не только чтобы наслаждаться радостью молодежного и детского танца, но, и чтобы сформировать серьезное сообщество прежде всего руководителей и педагогов-хореографов. Видим серьёзные результаты, видим как рождаются новые, талантливые педагоги, хореография становится еще более интересной, глубокой и содержательной. Наш проект глубоко воспитательный, национальный, очень патриотичный. Нам хочется донести до ребят и их родителей, что танец может наполнить юность интересными событиями, встречами с друзьями, возможностью посмотреть свою страну. Танец невероятно дисциплинирует, развивает весь внутренний мир подрастающего человека. И наша задача, чтобы через танец у молодежи формировались правильный вкус и хорошие жизненные ориентиры. Сегодня мы видим, что мальчики неохотно идут в профессию, хотя русский балет отличается мужественностью, это сложный труд для настоящих парней. Балет – это национальное достояние, русский балет не превзойден.





Напомним, открытие студии балетного искусства ГБУК ВГТ «Царицынская опера» стало продолжением творческой встречи с благотворительным фондом Илзе Лиепа, прошедшей в мае 2023 года. Тогда волгоградцы и гости города стали участниками просветительского проекта «Русский балет навсегда», целью которого является популяризация российского классического наследия, развитие классических танцевальных традиций, формирование современного российского хореографического языка, открытие новых имен.





Студия балетного искусства театра «Царицынская опера», появившаяся при поддержке благотворительного фонда Илзе Лиепа, растёт и развивается. В XX-ом юбилейном сезоне юные артисты балета приняли участие во всех балетных и некоторых репертуарных спектаклях и сказках. Более тридцати детей закончили театральный сезон вместе с профессиональными артистами. Недавняя воспитанница старшей группы Полина Акимова выступает теперь в труппе артистов балета театра «Царицынская опера», а две ученицы студии учатся в профессиональных учебных учреждениях: исполнительница главной партии Мари в новогоднем балете «Щелкунчик» Нина Кривцова в Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге, а Ева Горбанёва в Ростовском колледже искусств.

– Мы благодарны за дружбу и считаем символичным тот факт, что студия балетного искусства открылась в нашем театра в день приезда Фонда Илзе Лиепа в Волгоград в 2023 году, – подчеркнул директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев. – Безусловно мы видим в нашем сотрудничестве и сотворчестве большие творческие перспективы. Счастливы, что в Волгограде начинает зарождаться классический балет, и мы не планируем бросать эту стезю, сделаем все, чтобы в нашем городе появилось балетное училище и балетный колледж, а Волгоград стал родиной балетной школы.





21 сентября в театре «Царицынская опера» лучшие детские и юношеские хореографические коллективы из семи регионов Южного федерального округа представили своё творчество в ходе конкурсного просмотра регионального этапа проекта. Работой жюри руководила основатель премии народная артистка России Илзе Лиепа. По её словам, самое главное в проекте – поиск и поддержка талантливых детей. 22 сентября участников ждали мастер-классы, концерт-лекция «Русский балет навсегда» и мультижанровый спектакль-концерт «Рахманинов. Навсегда», в котором приняли участие народная артистка России Илзе Лиепа, звезды балета, симфонический оркестр театра, за дирижёрским пультом в воскресный вечер стоял маэстро Сергей Гринев.





– В культурной жизни России и мира очень важно быть заметными. Мы стремимся к большим проектам, таким как «Весна священная», хотим, чтобы о нас знали и слышали, чтобы Волгоград постепенно занимал свою нишу – культурной столицы Юга России, – подытожил Сергей Гринев.

Фото: предоставлены театром «Царицынская опера»

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