Сколько можно? На юге Волгограда за 3 часа сгорел расселенный дом

Происшествия 24.09.2024 13:40
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24.09.2024 13:40
В Красноармейском районе Волгограда произошел пожар еще в одном расселенном аварийном доме. О возгорании в старой двухэтажке, расположенной около бывшего кинотеатра «Энергия», сообщили накануне, 23 сентября, первыми местные жители, передает V102.RU.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сегодня, 24 сентября, рассказали подробности происшествия.
- Сигнал о происшествии поступил в 17-00 ч. В 2-этажном кирпичном нежилом здании горели деревянные конструкции и деревянная обрешетка кровли на площади 200 кв. м. Пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.47. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - пояснили в ведомстве.
Между тем, жители Красноармейского района в обсуждении этой новости выдвинули уже привычную версию о том, что расселенные дома поджигают специально, чтобы не тратить деньги на снос и демонтаж таких строений. Действительно, старые двухэтажки горят на юге Волгограда регулярно. И еще ни разу виновники пожара не были найдены.
Видео Подслушано. Волгоград Красноармейский VK.com
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