В России готовят закон о штрафах за пропаганду бездетности





Депутаты Государственной думы приступили к рассмотрению законопроекта, подразумевающего запрет пропаганды бездетности в России. Об этом сегодня, 24 сентября, заявил председатель парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, пресекаться пропаганда бездетности будет не только в сети Интернет, но также во всех средствах массовой информации, рекламе и кинофильмах.

Со ссылкой на Володина ИА «СарИнформ» уточняет, что в качестве наказания за популяризацию образа жизни, не предполагающего рождение детей, а также за неуважительное отношение к детям и родителям, предлагается внедрение крупных штрафов. А именно: 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

Размер штрафов соразмерен тем, которые применяются в случае пропаганды ЛГБТ и смены пола.