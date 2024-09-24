В Волгограде фура создала транспортный коллапс на Второй продольной





Сегодня, 24 сентября, в Советском районе Волгограда водитель большегруза полностью перекрыл Вторую продольную магистраль. Как сообщает V102.RU, дорожно-транспортное происшествие произошло на Университетском проспекте неподалеку от гипермаркета «Лента».

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением – и многотонный грузовик повело в сторону. Как итог – проезд на данном участке дороги был перекрыт в обе стороны, создав большую проблему для автомобилистов по пути на работу.

Отметим, к данному часу движение в обе стороны уже восстановлено.

Фото: Волгоград Поймет / vk.com