В Волгограде 20 авторов поборются за лучший эскиз памятника бойцам СВО

Для участия во всероссийском открытом конкурсе проектов памятника участникам СВО, который планируют установить у подножья Мамаева кургана в Волгограде, заявились 20 скульпторов и авторских коллективов. Как сообщили V102.RU в администрации региона, свои работы на суд жюри готовятся представить авторы из Волгограда, Волжского, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

- Подведение итогов первого этапа конкурса состоится 7 октября: будут отобраны пять лучших работ, — пояснила председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области, член оргкомитета по вопросам создания памятника бойцам СВО, Почетный архитектор России Елена Прохорова. — Жюри оценит, в первую очередь, художественную и творческую составляющую представленных работ, определит, насколько авторский замысел раскрывает идею увековечения памяти и славы участников специальной военной операции.

Жюри также будет рассматривать проектные решения с учетом ограничений, которые накладывает место размещения памятника. Напомним, что его планируют установить на территории парка Победы в непосредственной близости от объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» — места ожесточенных боев в 1942-1943 гг.

Кроме того, представленные проекты должны быть реалистичными с точки зрения затрат на их воплощение.

Ранее сообщалось, что победитель конкурса будет объявлен до 20 декабря 2024 года. Он получит 1 миллион рублей. Лауреаты второй и третей степени — 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

Отметим, 2 апреля губернатор волгоградской области Андрей Бочаров совместно с представителями ветеранских и общественных организаций, а также участниками СВО заложили камень на месте будущего мемориала. Старт всероссийскому конкурсу на лучший проект памятника был объявлен 16 июля.

Фото: администрации Волгоградской области