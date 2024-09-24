



Житель Семиченского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области награжден медалью Жукова за боевые заслуги в ходе специальной военной операции. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местную газету «Искра», вручили награду военнослужащему его боевые товарищи.

Во время одной из атак беспилотников Александр Б. получил тяжелое ранение в ногу, в связи с чем проходил длительное лечение, а после – реабилитацию в родном поселке. Боевые товарищи Александра во время отпуска приехали навестить его и в ходе встречи вручили ему государственную награду – медаль Жукова.

Справка. Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, а также за отличные показатели в боевой подготовке.

Фото жителей Семиченского с/п