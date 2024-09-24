В Волгограде сотрудники МВД устроили заплывы в служебной форме





В Волгограде 24 сентября стартовал чемпионат МВД России по плаванию среди территориальных подразделений органов внутренних дел, передает V102.RU. В этом году в состязаниях принимают участие 300 полицейских из 30 регионов России. Примечательным в соревнованиях стало то, что заплывы среди участников проходят в служебной форме.

- Заплывы на 50 метров осуществляются в вольном стиле в полицейской форме, а также в эстафете 3 по 50 м. Такой вид соревнований готовит стражей правопорядка к ситуациям, когда необходимо без промедлений прыгнуть в воду для спасения жизни граждан, - уточнили в региональном главке МВД.





Основной задачей таких соревнований является совершенствование служебно-прикладных видов спорта, развитие физической культуры, формирование психологической и физической готовности сотрудников к выполнению служебно-боевых задач и выявление сильнейших спортсменов.

Открыл чемпионат начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Дмитрий Вельможко.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области