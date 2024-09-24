Жителя Елани осудили за ложный донос на честного инспектора ДПС





В Волгоградской области суд поставил точку в деле о ложном доносе на инспектора ДПС. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее судимый житель Еланского района пожаловался в компетентные органы на бесчинство одного из сотрудников Госавтоинспекции, однако, как выяснилось, сделал он это исключительно из обиды за оштрафованного товарища.

- В июне текущего года мужчина обратился с заявлением в отдел полиции. Он сообщил, что инспекторы ДПС вымогали у него денежные средства за непривлечение к административной ответственности за нетрезвое вождение. Заявитель был предупреждён об ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время проверки, организованной совместно сотрудниками службы безопасности полиции и следователями СК России были изучены все обстоятельства. Однако, как выяснилось, мужчина осуществил ложный донос. Недальновидному поступку осуждённого предшествовал разговор с другом, которого накануне оштрафовали за вождение в нетрезвом виде.

Отметим, за заведомо ложный донос суд приговорил ранее судимого жителя Еланского района к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»