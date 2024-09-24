Прокурор разрушил брак корыстной волгоградки с молодым таджиком

Ворошиловский районный суд Волгограда признал недействительным брак 51-летней местной жительницы с 33-летним уроженцем Таджикистана. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, аннулировать записи актов о заключении и расторжении брака в исковом заявлении просил прокурор Тракторозаводского района.

Надзорное ведомство выяснило, что брак между местной жительницей и иностранцем, заключенный 18 ноября 2022 года, является фиктивным с целью получения гражданства России. В настоящее время они в разводе.

Установлено, что сразу после свадьбы молодой муж обратился в УФМС России по Волгоградской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты, предоставив свидетельство о заключении брака. В октябре 2023 года мужчина подал заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Все это время супруги вместе не жили, общее хозяйство не вели, с родственниками не знакомились. У пары нет совместных фотографий и видео. На суде они подтвердили, что их брак был фиктивным. Известно, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.