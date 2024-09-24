Общество

Прокурор разрушил брак корыстной волгоградки с молодым таджиком

Общество 24.09.2024 17:06
0
24.09.2024 17:06


Ворошиловский районный суд Волгограда признал недействительным брак 51-летней местной жительницы с 33-летним уроженцем Таджикистана. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, аннулировать записи актов о заключении и расторжении брака в исковом заявлении просил прокурор Тракторозаводского района.

Надзорное ведомство выяснило, что брак между местной жительницей и иностранцем, заключенный 18 ноября 2022 года, является фиктивным с целью получения гражданства России. В настоящее время они в разводе.

Установлено, что сразу после свадьбы молодой муж обратился в УФМС России по Волгоградской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты, предоставив свидетельство о заключении брака. В октябре 2023 года мужчина подал заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Все это время супруги вместе не жили, общее хозяйство не вели, с родственниками не знакомились. У пары нет совместных фотографий и видео. На суде они подтвердили, что их брак был фиктивным. Известно, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело  по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.09.2024 18:00 Реклама
Общество 24.09.2024 18:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:35
Общество 24.09.2024 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:30
Общество 24.09.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:08 Реклама
Общество 24.09.2024 17:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2024 16:52
Общество 24.09.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 16:52
Общество 24.09.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 15:13
Общество 24.09.2024 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 14:19
Общество 24.09.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 14:01
Общество 24.09.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 13:42
Общество 24.09.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 12:52
Общество 24.09.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 12:37
Общество 24.09.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 12:18
Общество 24.09.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 12:13
Общество 24.09.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 11:57
Общество 24.09.2024 11:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
Мишустин: МРОТ в России с 2025 года составит 22 440 рублейСмотреть фотографии
18:06
Под Волгоградом директор филармонии попалась на фальшивых голосахСмотреть фотографии
18:00
Илзе Лиепа представила в Волгограде региональный этап национальной премииСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде сотрудники МВД устроили заплывы в служебной формеСмотреть фотографии
17:30
Муфтий Волгоградской области призвал подорвать гегемонию американской пропагандыСмотреть фотографии
17:08
Квартиры с террасами на свежем воздухе: смотрим на другой образ жизни в хорошо знакомом ВолгоградеСмотреть фотографии
17:06
Прокурор разрушил брак корыстной волгоградки с молодым таджикомСмотреть фотографии
16:52
Дополнительные рейсы поездов Петров Вал-Камышин запустят с 27 сентябряСмотреть фотографии
16:52
Новая Волгоградская облдума лишит Михайловку статуса городского округаСмотреть фотографии
16:40
В Суровикино осудили участницу ОПГ, пойманную с 10 кг мефедронаСмотреть фотографии
16:26
Душительнице Ахметовой-Мсхаладзе не удалось избежать наказания за угрозы убийствомСмотреть фотографии
15:54
«Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечкиСмотреть фотографии
15:45
Футболистки «Ротора» отыгрались за крупное поражение в ВоронежеСмотреть фотографии
15:24
В Госдуме приняли закон о военной службе подсудимыхСмотреть фотографии
15:13
Участника СВО из поселка Волгоградской области наградили медалью ЖуковаСмотреть фотографии
14:47
Клубы черного дыма окутали Кировский район ВолгоградаСмотреть фотографии
14:20
Под Волгоградом из-за забывчивости пациента эвакуировали поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:19
Шестидневный пешеходный режим введут на главной площади ВолгоградаСмотреть фотографии
14:04
«Ротор» 24 сентября проведет первый матч в Кубке России в УльяновскеСмотреть фотографии
14:01
«Без паники»: волгоградцев предупредили об учебной тревоге 2 октябряСмотреть фотографии
13:42
В Камышине простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащимиСмотреть фотографии
13:40
Сколько можно? На юге Волгограда за 3 часа сгорел расселенный домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
В Волгограде продлили арест избившему товарища блогеру Руслану ЯмбиковуСмотреть фотографии
13:16
В России готовят закон о штрафах за пропаганду бездетностиСмотреть фотографии
12:52
МЧС: ночные заморозки до -2 ударят на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде фура создала транспортный коллапс на Второй продольнойСмотреть фотографии
12:24
Во Фролово недотаксиста уличили в афере с соцконтрактомСмотреть фотографии
12:22
«Кидали на карман по 20 тысяч»: в браконьерстве на Цимлянском водохранилище оказались замешаны четыре десятка человекСмотреть фотографии
12:18
Жителя Елани осудили за ложный донос на честного инспектора ДПССмотреть фотографии
12:13
В Волгограде 20 авторов поборются за лучший эскиз памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
 