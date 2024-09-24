МЧС: ночные заморозки до -2 ударят на севере Волгоградской области

Общество 24.09.2024 12:52
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24.09.2024 12:52
С экстренным предупреждением выступили в региональном управлении МЧС. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, ночью и утром 25 и 26 сентября на севере региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-2º.
Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что синоптики не прогнозируют до второй декады октября каких-либо осадков в Волгоградской области. При этом в регионе продолжает наблюдаться резкая разница между дневными и ночными температурами.
Фото V102.RU
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