В Волгоградской области объявлен всероссийский конкурс проектов памятника бойцам СВО





Власти Волгоградской области объявили о старте всероссийского конкурса проектов памятника участникам специальной военной операции по защите Донбасса, который должен быть установлен в Волгограде на территории парка Победы, у подножья Мамаева кургана. Как сообщает ИА «Высота 102», приём заявок от участников будет осуществляться до 23 августа 2024 года.

- Принять участие в профессиональном отборе могут как отдельные творческие художники, дизайнеры, специалисты в области архитектуры и градостроительства, так и целые коллективы — мастерские, бюро и компании. В задачи конкурса, помимо поиска наилучшей концепции памятника, также входит разработка предложений по благоустройству прилегающей к мемориалу территории, — рассказали журналистам в пресс-службе комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области.

Итоги первого, отборочного этапа конкурсное жюри должно подвести до 7 ноября. В рамках второго этапа финалистам предстоит представить полноценные эскизные проекты. Победитель конкурса будет объявлен до 20 декабря 2024 года.

За первое место в конкурсе региональные власти сулят солидную премию в 1 млн рублей. Кроме того, награждены будут и финалисты, занявшие второе и третье место. Им, соответственно, будет выплачено 300 тыс. и 200 тыс. рублей.

Отметим, 2 апреля губернатор волгоградской области Андрей Бочаров совместно с представителями ветеранских и общественных организаций, а также участниками СВО заложили камень на месте будущего мемориала.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области