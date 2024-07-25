Волгоградцы обратили внимание на плохое состояние трибуны на стадионе «Зенит». Как рассказали V102.RU горожане, которые на прошлой неделе пришли сюда на открытую тренировку «Ротора», все сиденья были облезлыми и с какими-то пятнами, а крепления – ржавыми. Неприглядно выглядели и ступени на лестницах – часть их разрушилась, что явно не безопасно для посетителей.

- Даже сидеть на такой трибуне неприятно, - констатировали волгоградцы, многие из которых пришли на открытую тренировку со своими детьми.





При этом горожане вспомнили, что стадион «Зенит» был реконструирован в преддверии ЧМ-2018.