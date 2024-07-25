Волгоградцы обратили внимание на плохое состояние трибуны на стадионе «Зенит». Как рассказали V102.RU горожане, которые на прошлой неделе пришли сюда на открытую тренировку «Ротора», все сиденья были облезлыми и с какими-то пятнами, а крепления – ржавыми. Неприглядно выглядели и ступени на лестницах – часть их разрушилась, что явно не безопасно для посетителей.
- Даже сидеть на такой трибуне неприятно, - констатировали волгоградцы, многие из которых пришли на открытую тренировку со своими детьми.
При этом горожане вспомнили, что стадион «Зенит» был реконструирован в преддверии ЧМ-2018.
- Неужели всего за несколько лет сиденья пришли в такую негодность? – недоумевают жители.
Между тем, в администрации Волгограда, куда редакция информагентства обратилась с запросом, заявили, что трибуны на стадионе не ремонтировались несколько десятилетий, а данный объект не входил в перечень имущества, реконструируемых перед матчами чемпионата мира в Волгограде.
- В настоящее время выполняются детальное обследование трибуны, что является подготовительной работой к ремонту. На основании результатов обследования будет разработана проектно-сметная документация, а затем объявлен аукцион по поиску подрядной организации на ремонт, - добавили в мэрии.
Фото читателей V102.RU