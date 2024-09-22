Происшествия

В Волжском сняли на видео опасный трюк мужчины под крышей

Происшествия 22.09.2024 08:32
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22.09.2024 08:32


В Волжском Волгоградской области  жители 22-го микрорайона стали очевидцами опасного трюка местного жителя, который на простынях повис под крышей многоквартирного дома. 

Как сообщает V102.RU, инцидент произошел накануне вечером во дворе одного из домов по улице Машиностроителей.



По словам очевидцев, не совсем трезвый мужчина после вечерней драмы с женой соорудил канат из простыней и свис на крыше многоквартирного дома. Событие собрало под окнами  местных жителей, которые незамедлительно вызвали спасателей. 

Прибывшие сотрудники МЧС после недолгих переговоров с затолкнули героя обратно в квартиру. 

Видео: Жесть Волжского / t.me

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