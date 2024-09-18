ИКВО проверит подписи десяти избирателей

Общество 18.09.2024 10:53
0
18.09.2024 10:53
Волгоградский облизбирком инициировал проверку однократности получения избирателями бюллетеней на прошедших недавно выборах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный на сайте ИКВО документ, поручение дано территориальным избирательным комиссиям.
Согласно документу, в ТИК должны вскрыть опечатанные мешки со списками избирателей и проверить в них наличие их подписей за полученный бюллетень. После проведения проверки мешки должны быть снова опечатаны.
Проверке подлежат подписи только десяти человек на семи избирательных участках.
Поясним, подобная процедура является стандартной и проводится регулярно после каждых выборов. Такой контроль необходим для не допущения двойного голосования в случае, если избиратель выбирал удобный для себя участок для осуществления избирательного права, а не по месту своей прописки.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
В Волжском майор полиции потушил автомобиль, в котором играли дети18.09.2024 13:43
Общество 18.09.2024 13:43
В Волгограде назвали причину крупной аварии на сетях энергоснабжения18.09.2024 12:40
Общество 18.09.2024 12:40
В Волгограде кража велосипеда у учителя-инвалида попала на видео18.09.2024 12:23
Общество 18.09.2024 12:23
«Почему» и «доколе»: волгоградский эксперт ответил на семь вопросов о проверке в сфере ЖКХ18.09.2024 11:45
Общество 18.09.2024 11:45
В Волгограде УК нарвалась на крупный штраф за зловонные подвалы18.09.2024 11:09
Общество 18.09.2024 11:09
«Царицынская опера» открывает новый театральный сезон «Евгением Онегиным»18.09.2024 10:18 Реклама
Общество 18.09.2024 10:18 Реклама
В Волгограде на руинах кинотеатра «Юбилейный» возведут новые опоры18.09.2024 09:38
Общество 18.09.2024 09:38
Волгоградцев призвали не покупать лук с нитратами от «Чиполлино»18.09.2024 08:20
Общество 18.09.2024 08:20
Пенсионерка и мама модели из Волгограда попали в кредитную кабалу18.09.2024 06:20
Общество 18.09.2024 06:20
Волгоградка поймала на фотоохоте отца-нарушителя17.09.2024 17:48
Общество 17.09.2024 17:48
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение волгоградцев17.09.2024 17:19
Общество 17.09.2024 17:19
Домой пойдём пешком? В Волгограде введена временная схема работы электротранспорта17.09.2024 16:07
Общество 17.09.2024 16:07
В Волгограде жители ЖК «Шоколад» после пожара решили освятить 20-этажку17.09.2024 15:45
Общество 17.09.2024 15:45
Волгоградские волонтеры стали участниками всероссийского слета в Красноярске17.09.2024 15:43
Общество 17.09.2024 15:43
Вдову пограничника-ветерана поздравили с 95-летием волгоградские чекисты17.09.2024 15:22
Общество 17.09.2024 15:22