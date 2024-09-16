Общество

В Волгоградской области стартует форум молодежного предпринимательства «Мой бизнес»

Общество 16.09.2024 10:02 Реклама
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16.09.2024 10:02 Реклама

Завтра, 17 сентября, в волгоградском регионе начнет работу VI межрегиональный форум молодежного предпринимательства «Мой бизнес». Мероприятие охватит несколько площадок, включая музей «Россия — моя история», ведущие вузы Волгограда и город Волжский, конференц-зал «Ситихолл» отеля «Южный». Участие в форуме бесплатное, требуется регистрация, которую можно пройти по ссылке — forum.mspvolga.ru.

Основная цель форума — предоставление молодым предпринимателям и студентам возможности развить свои знания и навыки в различных аспектах бизнеса. Программа включает множество мероприятий, таких как экспертные сессии для предпринимателей, мастер-классы, деловые и интеллектуальные игры, практические занятия и конференции. Значительная часть тематических бизнес-мероприятий будет проходить в вузах Волгограда и Волжского. В этом году особое внимание уделяется стратегическим, финансовым и цифровым решениям для открытия бизнеса, использованию искусственного интеллекта, а также личной эффективности и мотивации в изменяющихся условиях.

По словам директора центра «Мой бизнес» Волгоградской области Андрея Кравцова, интерес к предпринимательству среди молодежи растет, и их задача — помочь молодым людям максимально раскрыть свой потенциал.

— Вести бизнес — это самостоятельно планировать, создавать, масштабировать, рисковать и нести ответственность за свое дело. Наш форум, как всегда, пройдет с участием ведущих экспертов российского предпринимательского сообщества и станет полезной площадкой для обмена опытом и поиска новых идей, — добавил Кравцов.

Особое внимание будет уделено финальной игре чемпионата «Мой бизнес-квиз», которая запланирована на 20 сентября. Этот конкурс станет кульминацией мероприятия, где участники смогут продемонстрировать свои знания в области предпринимательства и стратегии.

Напомним, в прошлом году форум «Мой бизнес» собрал более 2,5 тысяч участников, в мероприятиях выступили около 40 экспертов, гранты на развитие своего бизнеса получили 203 предпринимателя из региона. Волгоградская область активно работает над созданием условий для поддержки малого и среднего предпринимательства, и системная работа в этом направлении продолжается. В регионе действуют порядка ста мер, стимулирующих развитие бизнеса, а работу координирует региональный центр «Мой бизнес». Проведение подобных форумов входит в перечень инструментов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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