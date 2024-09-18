Общество

Полотна Александра Самохвалова выставили в музее Волгограда

Общество 18.09.2024 19:31
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18.09.2024 19:31

В Волгоградской музее изобразительный искусств имени И.И. Машкова открылась выставка выдающегося отечественного художника Александра Самохвалова. На экспозиции, посвященной 130-летию со дня рождения мастера, представлено его 80 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

– Коллекция Александра Самохвалова – одна из драгоценных граней собрания Волгоградского музея изобразительных искусств. Нежность, сердечность, человечность излучаются его полотнами. История ХХ века давала не много поводов для гармонически-просветленного мироощущения. Но именно таков был Самохвалов – виртуозный мастер, идеалист и поэт, – рассказала куратор выставки Ольга Малкова.

В рамках выставки, которая будет работать до 17 ноября, состоится интеллектуальная программа, предполагающая проведение кураторских экскурсий и цикл лекций «Гармония мира не знает границ».

Фото: комитет культуры Волгоградской области

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