



В Волгограде, не успев даже начаться, аудит «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» вызвал у жителей областного центра небывалый интерес. Кто-то из комментаторов поддержал инициативу губернатора, кто-то усомнился в непредвзятости проверки, а некоторые и вовсе назвали грядущую ревизию инсценировкой. Редакция ИА «Высота 102» обобщила озвученные общественностью тезисы, попросив члена Общественной палаты Волгоградской области, редактора ИА «ВолгаПромЭксперт» Сергея Жукова ответить на семь самых частых вопросов о предстоящем аудите коммунальных концессий.

1) Решение о передаче коммунальной инфраструктуры Волгограда в концессионное управление было принято в 2014 году. С тех пор прошло 10 лет. Почему необходимость проверки КСП возникла именно сейчас, когда, казалось бы, столько всего утекло, а основные финансовые проблемы и «Концессии водоснабжения», и «Концессии теплоснабжения» оказались уже позади? Зачем нужна эта проверка?

– Аудиторские проверки концессий были и раньше, и проходили они регулярно, только это были частные аудиторы, так как там раньше были частные деньги и коммерческие взаимоотношения между концессионерами, инвесторами и ресурсниками. Такая процедура предусмотрена законодательством. С этими заключениями можно ознакомиться на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, это открытые данные. С прошлого года финансирование концессий осуществляется из бюджетных средств, а вот это уже как раз полномочия КСП. Основная цель объявленного аудита — дать предложения по совершенствованию системы управления ЖКХ и сформировать новый подход к ней. По результатам планируется не только оптимизировать работу структур тепло- и водоснабжения Волгограда, но и создать единую цифровую систему управления ЖКХ, которая будет прозрачна как для потребителя, так и для коммунальщиков, – подчеркнул Сергей Жуков.

По мнению эксперта, созданная с учётом выводов аудиторов административная система позволит расшить «узкие места» и минимизировать в будущем ошибки, вызванные человеческим фактором. Также более глубокая интеграция современных цифровых технологий должна повысить прозрачность расходования средств, перечисляемых в том числе и жителями города в рамках оплаты коммунальных счетов. Как ожидается, все данные будут автоматически выгружаться в ГИС «ЖКХ».

2) Концессии вернули в госсобственность год назад. Почему тогда не провели аудит?

– Чтобы что-то проверять, нужно иметь фактуру. Здесь все логично. За год структуры тепло- и водоснабжения Волгограда прошли свои этапы по адаптации к новому формату управления с новыми источниками финансирования: подготовку к отопительному сезону, сам отопительный сезон, летний период, плановые ремонты, закупку новой техники и прочее. Наверное, было бы нелепо начать проверку, когда деньги еще не дали и ничего из новой программы не сделано, – отметил эксперт.

3) Аудиторы КСП – кто они? Насколько компетентны и непредвзяты в своих суждениях? Как может быть выстроено взаимодействие между ревизорами КСП и представителями региональной и городской администрации?

– В соответствии с действующим законодательством Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Она является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, и ее деятельность основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. Таким образом, при проведении аудита никто из чиновников или посторонних лиц не может влиять на его результаты, – уточнил Сергей Жуков.

Член общественной палаты заверил, что чиновников к самой проверке не подпустят и на пушечный выстрел, а специально созданная комиссия, куда вошли в том числе региональные и городские власти, подключится лишь на этапе выработки решений по итогам независимого аудита.

4) Ранее и вы, и другие эксперты неоднократно в комплиментарном ключе высказывались об очевидных успехах, которые достигли концессии. В частности, хвалили новые коллекторы, трубы. Сейчас вы изменили своё отношение к коммунальным концессиям и эффективности их работы?

– Не скажу за других экспертов, но меня, возможно, вы с кем-то перепутали. Я как журналист уже давно, еще до прихода концессий, занимался темой волгоградской коммуналки. И не всегда, как это могло кому-то показаться, это было в комплиментарном ключе. Это была тематика большой задолженности коммунального комплекса региона перед ресурсоснабжающими организациями. Мной поднимались вопросы критического износа коммунальной инфраструктуры, неплатежей населения и злоупотреблений недобросовестными предпринимателями при оплате коммунальных ресурсов, – пояснил эксперт.

По мнению Сергея Жукова, вопрос, связанный с работой коммунальных служб Волгограда, многогранен. Глупо было бы отрицать масштабную работу, проделанную специалистами по модернизации сетей, реконструкции коллекторов, обновлению котельных и насосных станций. Но очевидны также и сложности.

– Ситуация в коммуналке действительно довольно сложная, но она управляемая, и по многим участкам улучшается. Например, ликвидация аварий — сегодня их устраняют в максимально короткие сроки, а отопительный сезон проходит без срывов. Безусловно, точечные проблемы остаются, но они не носят уже систематический характер.

5) Какие меры будут приняты, если проверка выявит факты злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц?

– В первую очередь аудит направлен на повышение эффективности управления коммунальным комплексом, а не на поиск каких-то виновных в каких-то правонарушениях. Ведь «неэффективность» – это не означает по умолчанию преступный или корыстный умысел. Кто-то, возможно, работает по старинке и не использует, например, мессенджеры для оперативной связи. Где-то не оптимизированы процессы из-за бюрократических формальностей и устаревших инструкций. Возможно, не уделяется достаточного внимания цифровизации там, где это востребовано и может быть внедрено. Много чего можно признать неэффективным в современных условиях, – добавил член региональной общественной палаты.

Однако в случае вскрытия реальных правонарушений, зелёный свет дадут и правоохранителям.

– Я не исключаю, что если по результатам аудита будут выявлены реальные злоупотребления полномочиями, коррупционные схемы и другие криминальные факты, причинившие ущерб бюджету, то этими вопросами будут уже заниматься правоохранители. Насколько мне известно, результаты проверок КСП неоднократно становились основанием для дополнительных контрольных мероприятий и принятия соответствующих решений компетентными органами.

6) Зачем такую масштабную проверку затеяли перед началом отопительного сезона? Не парализует ли она работу коммунальных служб в этот ответственный период?

– Коммунальная система – это живой организм. Она работает круглосуточно, ежегодно и без остановки. Сегодня отопительный сезон, завтра сезон полива дачных участков и так далее по кругу. По факту, в любой крупной организации разного рода проверки различных инстанций идут регулярно. И ничего, все работают и уже давно к этому привыкли. Знаю, что даже в штате у ряда компаний для этого есть отдельные специалисты. Не вижу тут никаких проблем и как журналист, и как житель Волгограда, живущий не в самом престижном и не в самом центральном районе города, – подчеркнул общественник.

По информации Сергея Жукова, проверка должна пройти в течение одного-двух месяцев, при этом, в случае необходимости, в связи со спецификой работы Концессий, аудит могут продлить.

7) Что не так во взаимоотношениях управляющих компаний и Концессий? Почему это направление обозначено в числе приоритетных при проверке КСП?

– «Что так» или «что не так» покажет аудит. Лично я считаю, что приоритет губернатором поставлен правильно. Ведь управляющие компании являются связующим звеном между ресурсоснабжающими организациями и потребителями. Именно они занимаются обслуживанием внутридомовых сетей и отвечают за регулирование подачи коммунальных ресурсов непосредственно в квартиры горожан.

Эксперт отметил, что у волгоградцев накопились к работе концессий большие претензии. Где-то они оправданы, где-то — предвзяты. Но даже на этом фоне выделяется беспредел управляющих компаний, с которыми жители уже устали бороться в одиночку.

– При этом концессии хотя бы на виду, а вот слесарей из УК и руководство некоторых организаций порой «днем с огнем» не сыскать, при этом мы добросовестно оплачиваем их услуги, а многие еще через УК оплачивают коммунальные ресурсы, которые до ресурсников просто не доходят. А вот как концессии взаимодействуют с такими «управляшками» и должен показать аудит. Ведь в итоге мы говорим о создании эффективной и прозрачной модели управления ЖКХ, где задействованы все структуры, обеспечивающие эти процессы. И нельзя построить общую эффективную работу одного подразделения, когда другое не работает, – подытожил Сергей Жуков.

Напомним, 16 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил контрольно-счетной палате региона организовать проверку «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» и разобраться с происходящем в сфере ЖКХ Волгограда.