



В Волгограде следователи просят оказать содействие в опознании погибшего мужчины. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, тело неизвестного было найдено еще 8 июня на берегу Волги в Красноармейском районе и до настоящего времени найти близких не удалось.

Известно, что телесных повреждений и признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила в результате утопления.

Приметы: на вид 60 лет, рост 178 см, среднее телосложение, короткие русые волосы, прямой лоб, прижатые уши, спинка носа незначительно расширена. Кроме того, у утопленника отсутствует значительная часть зубов.

Особые приметы: на предплечье имеется татуировка в виде статуи свободы, на левом плече татуировка в виде гор и солнца с надписями «КСВО» и «Курилы».

Был одет в зеленую футболку, синие трусы с рисунком в виде ромбов черного цвета.

Если вы опознали мужчину по приметам или располагаете сведениями о нем, сообщите эту информацию по телефонам: 8-927-517-32-29 или «02».



Фото: архив V102.RU