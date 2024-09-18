Общество

Следователи просят опознать утопленника, найденного на юге Волгограда

Общество 18.09.2024 17:32
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18.09.2024 17:32


В Волгограде следователи просят оказать содействие в опознании погибшего мужчины. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, тело неизвестного было найдено еще 8 июня на берегу Волги в Красноармейском районе и до настоящего времени найти близких не удалось.

Известно, что телесных повреждений и признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила в результате утопления. 

Приметы: на вид 60 лет, рост 178 см, среднее телосложение, короткие русые волосы, прямой лоб, прижатые уши, спинка носа незначительно расширена. Кроме того, у утопленника отсутствует значительная часть зубов. 

Особые приметы: на предплечье имеется татуировка в виде статуи свободы, на левом плече татуировка в виде гор и солнца с надписями «КСВО» и «Курилы».

Был одет в зеленую футболку, синие трусы с рисунком в виде ромбов черного цвета. 

Если вы опознали мужчину по приметам или располагаете сведениями о нем, сообщите эту информацию по телефонам: 8-927-517-32-29 или «02».

Фото: архив V102.RU

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