В Волгограде УК нарвалась на крупный штраф за зловонные подвалы





Суд апелляционной инстанции подтвердил законность административного наказания, назначенного ООО «Управляющая компания Планета». Как сообщили V102.RU в пресс-службе Арбитражного суда по региону, в ведении управляющей компании находится дом №3А по ул. Голубятникова, жители которого были недовольны затоплениями подвального помещения зловонными стоками.

Сотрудниками Госжилнадзора по факту жалоб жителей многоквартирного дома была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой по указанному адресу были зафиксированы наличие течи в системе водоотведения и затопление помещения канализационными стоками.

В отношении организации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого в январе 2024 года обществу был назначен штраф в размере 125 000 рублей.

Представители «Планеты», по данным ведомства, обратились с жалобой на данное постановление в Арбитражный суд Волгоградской области, решением которого оно оставлено без изменения.

После этого коммунальщики обжаловали решение регионального арбитража в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, но и эта инстанция оказалась на стороне Госжилнадзора.

Фото: архив V102.RU