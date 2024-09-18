В Волгограде назвали причину крупной аварии на сетях энергоснабжения





Накануне, 17 сентября, в Волгограде из-за крупной аварии на сетях энергоснабжения без света остались жители Дзержинского района, а также часть потребителей Центрального района. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети Юг» – «Волгоградэнерго», причиной стало нарушение границ охранной зоны линии электропередачи.

— Сторонняя организация проводила работы вблизи энергообъектов без согласования с сетевой компанией, — пояснили в пресс-службе. — Предположительно, водитель спецтехники при благоустройстве территории проигнорировал правила производства работ в охранных зонах и в пролете опор ЛЭП задел провод, находящийся под напряжением.

Виновник технологического нарушения и сотрудники организации чудом не пострадали. Нередко такие инциденты заканчиваются фатально. В данном случае это повлекло остановку движения трамваев и троллейбусов, отсутствие водоснабжения в жилых домах, отключение социально значимых учреждений, в том числе, школ и детских садов. Все обстоятельства инцидента уточняются, расследованием занимаются правоохранительные органы.

О фактах нарушения электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов жители региона могут сообщать по телефону единой горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).