«Царицынская опера» открывает новый театральный сезон «Евгением Онегиным»





«Царицынская опера» готовится к открытию нового XXI театрального сезона, который начнётся 19 сентября с премьерного спектакля «Евгений Онегин» (12+). Творческий период обещает быть насыщенным и ярким на новые спектакли, концерты и необычные проекты.

– 19 сентября зрителей ждёт театрализованная встреча в фойе театра, интерактивные площадки и необычные фотозоны в стиле XIX века. Примечательно, что гостей будет встречать сам Пётр Ильич Чайковский и его муза. А герои шоу будут изучать театральные новости о новой премьере, читая прессу того времени. В этом году исполнилось 145 лет со дня премьеры одного из главных шедевров композитора - оперы «Евгений Онегин». Пушкинский герой Онегин во многих местах пересекается с биографией самого Чайковского, – пояснили в пресс-службе театра.





Режиссёр-постановщик спектакля – главный режиссёр Большого театра Беларуси Анна Моторная предложила прочитать идею Александра Сергеевича Пушкина глазами, интонациями души и чаяниями Петра Ильича Чайковского, вскрыть чувственные, жизненные ситуации через гениальное сочинение. Художник по костюмам – известный дизайнер сценического костюма, преподаватель Белорусской государственной академии искусств Татьяна Лисовенко. Художник-постановщик, лауреат Волгоградской области, член Союза художников РФ Георгий Матевосян.

Исполнители главных партий утверждают, что каждый спектакль – это возможность прожить роль по-настоящему, с полной отдачей. Помогает в этом и сложившийся актерский ансамбль, подобранный Анной Моторной, где каждый старается точно вести свою партию. 19 сентября главные партии исполнят Максим Орёл (Евгений Онегин), Екатерина Богачёва (Татьяна), Вадим Дмитров (Ленский), Вадим Шишкин (Гремин), Анна Девяткина (Ларина), Наталья Пирогова (Ольга) и другие.





Напомним, «Евгений Онегин» П.И. Чайковского на сцене «Царицынской оперы» показан в четвертой интерпретации. Создатели постановки отнеслись с большим пиететом к творчеству русских классиков, при этом максимально приблизив знаковую постановку для русского оперного искусства к жизни. По словам директора театра «Царицынская опера» Сергея Гринева, работа над постановкой принесла много переживаний, много эмоций, много счастья и творчества.

– Эта работа близка нам по духу, это живой Онегин, – прокомментировал Сергей Гринев. – Не картинка, не статуарный спектакль, это жизнь на сцене наших героев, которым будут сопереживать все наши зрители. Люди всегда любили, страдали, поэтому Онегин всегда будет в тренде, современен и иметь отклик у публики. Мы завершили насыщенный сезон и, имея в репертуаре такие работы как «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха (12+), «Маленький принц» В. Овсянникова (6+), «Щелкунчик» (6+), «Онегин» П.И. Чайковского не имеем права понижать планку.





21-22 сентября в театре пройдут мероприятия, созданные в рамках проекта «Национальная премия детского и юношеского танца» «Весна священная», учредителем которой является Благотворительный фонд народной артистки России, лауреата Государственной премии, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа.

21 сентября состоится региональный очный смотр-конкурс детско-юношеских танцевальных коллективов, будут показаны мастер-классы (классический, народный, современный, эстрадный) от именитых педагогов балетных школ страны. В этот же день пройдёт представление и показ фильма-балета «Жар-птица».

22 сентября для участников мероприятия будет показан гала-спектакль «Русский балет навсегда». Вечером состоится гала-спектакль «Рахманинов навсегда». Спектакль-исповедь, спектакль-ощущение, калейдоскоп из музыки, ярких балетных номеров, личных воспоминаний Рахманинова и его современников даст возможность прикоснуться к судьбе человека, которого весь мир знает как великого русского композитора. Актриса и балерина Илзе Лиепа, симфонический оркестр, звёзды балета, приглашённые пианисты-виртуозы сделают зримыми главные события жизни и духовного пути русского гения Сергея Рахманинова. Проект «Рахманинов. Навсегда» создан при поддержке «Русского музыкального общества».





Также в новом сезоне запланировано большое количество интересных проектов, новых спектаклей и концертных программ. В театре уже началась работа над мировой премьерой – балетным спектаклем «Илья Муромец и перо Жар-птицы» в постановке балетмейстера Астраханского театра оперы и балета Артёма Паничкина. Музыку для балета специально написал современный композитор Евгений Притужалов. Премьеру планируют показать зрителям в декабре 2024 года.

По традиции в новогодние праздники зрители увидят интерактивную сказку для детей и праздничный спектакль для взрослых. Продолжится работа над второй частью концерта «Музыка стихий» и новыми проектами, о которых зрители узнают чуть позже.

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneLuWYZnzoW