Общество

В Волгограде на руинах кинотеатра «Юбилейный» возведут новые опоры

Общество 18.09.2024 09:38
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18.09.2024 09:38


Специалисты подготовили проект восстановления здания бывшего кинотеатра «Юбилейный». Как сообщает V102.RU  со ссылкой на администрацию Волгограда, соответствие проектной документации требованиям действующих норм уже проверяют эксперты профильного ведомства.
Ранее в ходе обследования и комплекса экспертиз специалисты детально изучили состояние элементов здания и строительных материалов, выполнили расчеты прочности несущих конструкций. Обследование подтвердило опасения экспертов  -  стены бывшего кинозала и ряд других конструкций находятся в аварийном состоянии и потеряли несущую способность. 
Поэтому главная задача предстоящих работ – укрепление конструкций здания. Ранее некоторые аварийные элементы уже снесли. 
Следующим этапом будет воссоздание капитальных конструкций в точном соответствии с первоначальным замыслом архитекторов.  Для воссоздания облика здания предусматривается также  восстановление фасадов, которые украсит современная архитектурная подсветка, приведение в порядок главной лестницы, обустройство перед входом в здание многофункциональной площади с фонтаном.
Напомним, развалины кинотеатра «Юбилейный», которые жители называли позором Красноармейского района, летом 2023 года после нескольких безуспешных попыток, наконец, были проданы с торгов. Владельцем того, что осталось от культурного учреждения, стал чеченский бизнесмен Ибрагим Джабраилов. Он выкупил объект 13,6 млн рублей. Ранее им владела компания «МАН», однако после череды судов он был передан в собственность Волгоградской области. 
Фото администрации Волгограда/t.me

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