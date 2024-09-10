«Похоронил брата и умер»: глава сельского поселения скоропостижно скончался в Волгоградской области

Сегодня, 10 сентября, в Волгоградской области простились с главой Алексиковского сельского поселения, депутатом Новониколаевской районной думы Михаилом Зениным.

- Михаил Александрович скоропостижно скончался 8 сентября на 56-ом году жизни. В субботу он похоронил младшего брата, который погиб на СВО, а в воскресенье не стало и его. Не выдержало сердце, - рассказали V102.RU знакомые Михаила Александровича.

Администрация Новониколаевского района сообщила, что Михаила Зенина уважали, так как он многим помогал.

- Народ уважал Михаила Александровича. Ему удавалось решать многие проблемы сельчан. Его поддерживало руководство района, и не случайно он был повторно избран депутатом районной думы и главой сельского поселения, - говорится в опубликованном районной администрацией некрологе. - Он был человеком, который оставил глубокий след в жизни каждого из нас. Его жизнерадостность, легкость, оптимизм, доброта, щедрость, умение помочь в трудную минуту вдохновляли и поддерживали многих земляков. Мы навсегда запомним искреннюю улыбку, дружеский смех, мудрые советы Михаила Александровича.

Михаил Зенин является уроженцем хутора Алексиковского Новониколаевского района. Главой сельского поселения он был избран в 2013 году. За время добросовестной работы награжден почетной грамотой главы Новониколаевского муниципального района, почетной грамотой «Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области».

Фото: администрации Новониколаевского района