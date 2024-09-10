В Волжском обнаружили водителя-шизофреника с правами категории С и D

В Волгоградской области у жителя Волжского аннулировали водительские права по шести категориям, в том числе на вождение грузовиков и автобусов. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В настоящее время мужчина является безработным, но теоретически он мог управлять не только легковым автомобилем, но даже грузовиком или автобусом.

- Выявлен факт наличия действующего водительского удостоверения категории В, В1, С, С1, D, D1 у 49-летнего местного жителя, страдающего шизофреноподобным расстройством, - сообщила Черединина.

Прокуратура Волжского, которая и выявила такого водителя, подала в суд исковое заявление о прекращении у страдающего психическим расстройством мужчины права на управление транспортными средствами. Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены.