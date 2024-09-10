Происшествия

Под Волгоградом на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму загорелась фура

Происшествия 10.09.2024 10:59
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10.09.2024 10:59


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на шестом километре региональной трассы «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба» фура оказалась объята пламенем. Как сообщает ИА «Высота 102», стоящий на обочине большегруз загорелся на территории Фрунзенского сельского поселения. Начало пожара очевидцы засняли на видео.



Судя по кадрам, у грузовика «Scania» загорелся пластиковый обтекатель на кабине тягача. Над машиной поднимался столб густого чёрного дыма. При этом на момент съёмки видео тягач не был отсоединён от прицепа, и существовала угроза перекидывания пламени на легко воспламеняемый полимерный тент.

- На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в х. Бурковский Среднеахтубинского района. Горела фура. Пожарные расчеты 50-й ПСЧ оперативно ликвидировали возгорание, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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