Под Волгоградом 10 сентября пройдут крупномасштабные учения в ТЦ

В Михайловке Волгоградской области сегодня, 10 сентября, пройдут крупномасштабные учения. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, на территории торгового центра «Михайловский» проведут отработку действий органов управления и сил при возникновении пожара.
На период проведения учений с 10.00 до 11.30 частично ограничат движение транспорта по улице 2-я Краснознаменская, в границах от дома 8 до дома 14 и на по парковке у торгового центра.
Власти города просят горожан сохранять спокойствие и привычный ритм жизни.
Фото администрации Михайловского городского округа VK.com