Чиновников заставили отремонтировать «червивый» водопровод в селе под Волгоградом

Общество 05.09.2024 19:18
0
05.09.2024 19:18
Дубовский районный суд обязал администрацию Горноводяновского сельского поселения провести капитальный ремонт водопровода в одноименном селе. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, водопроводные сети протяженностью 7 км с водозаборными колонками и накопительным бассейном на территории населенного пункта были введены в эксплуатацию в 1950 году. Износ сетей составляет 80%, в связи с чем необходим их капитальный ремонт из-за значительного числа коммунальных аварий на данном водопроводе, посчитали в надзорном органе. По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратурой района будет проконтролировано его исполнение.
Напомним, в июле 2024 года разразился скандал после того, как один из жителей села опубликовал фото с длинным червем, который, как он утверждал, вылез из крана с питьевой водой. Однако в администрации Горноводяновского сельского поселения тут же заявили, что Центр гигиены и эпидемиологии оперативно провел физико-химические и микробиологические исследования воды в селе, по результатам которого признали ее безопасной и пригодной к употреблению.
Фото из архива V102.RU
В хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного кота05.09.2024 21:22
Общество 05.09.2024 21:22
В райцентре Волгоградской области ради выборов запустят автобус05.09.2024 20:38
Общество 05.09.2024 20:38
В Камышине покажут картины художников «арбузного» искусства05.09.2024 20:22
Общество 05.09.2024 20:22
Песков заявил о возросшем потоке контрактников для участия в СВО05.09.2024 19:15
Общество 05.09.2024 19:15
На Мамаевом кургане в Волгограде снесут телебашню05.09.2024 18:13
Общество 05.09.2024 18:13
Под Курском погиб боец СВО из Волгоградской области05.09.2024 17:14
Общество 05.09.2024 17:14
Регион, Минпромторг и ЕвроХим подписали допсоглашение к СПИК05.09.2024 16:34
Общество 05.09.2024 16:34
Андрей Бочаров наградил участников операции по спасению пассажиров поезда Казань-Адлер05.09.2024 16:30
Общество 05.09.2024 16:30
Под Волгоградом родным погибших троих героев СВО передали награды05.09.2024 14:47
Общество 05.09.2024 14:47
Волгоградцы могут передавать показания счётчиков при оплате коммунальных услуг05.09.2024 14:05
Общество 05.09.2024 14:05
Следы «дорожной разметки» увидели волгоградцы в небе05.09.2024 13:21
Общество 05.09.2024 13:21
Центр «Фобос» предупредил о возвращении аномальной жары на юг России05.09.2024 12:49
Общество 05.09.2024 12:49
Под Волгоградом обезвредят авиабомбу, жителей просят не паниковать05.09.2024 12:40
Общество 05.09.2024 12:40
Тревожные сирены включили на юге Волгограда05.09.2024 12:15
Общество 05.09.2024 12:15
В аэропорту Волгограда усилен досмотр на международных рейсах05.09.2024 09:31
Общество 05.09.2024 09:31