Общество

Чиновников заставили отремонтировать «червивый» водопровод в селе под Волгоградом

Общество 05.09.2024 19:18
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05.09.2024 19:18


Дубовский районный суд обязал администрацию Горноводяновского сельского поселения провести капитальный ремонт водопровода в одноименном селе. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, водопроводные сети протяженностью 7 км с водозаборными колонками и накопительным бассейном на территории населенного пункта были введены в эксплуатацию в 1950 году. Износ сетей составляет 80%, в связи с чем необходим их капитальный ремонт из-за значительного числа коммунальных аварий на данном водопроводе, посчитали в надзорном органе. По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратурой района будет проконтролировано его исполнение.
Напомним, в июле 2024 года разразился скандал после того, как один из жителей села опубликовал фото с длинным червем, который, как он утверждал, вылез из крана с питьевой водой. Однако в администрации Горноводяновского сельского поселения тут же заявили, что Центр гигиены и эпидемиологии оперативно провел физико-химические и микробиологические исследования воды в селе, по результатам которого признали ее безопасной и пригодной к употреблению.  
Фото из архива V102.RU

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