Провинившиеся цыгане в Иловле Волгоградской области проголосовали на выборах





В рабочем поселке Иловля Волгоградской области цыганские семьи дружной толпой посетили избирательный участок в первый день голосования. Как сообщили V102.RU в администрации Иловлинского района, цыгане пришли целыми семьями, даже с маленькими детьми.

По словам главы одной из семей Василия Белашова, он и его родственники проголосовали «за развитие и благополучие Волгоградской области».

Напомним, цыганские семьи оказались в центре внимания властей и правоохранителей после конфликта, который произошел в рабочем поселке 7 августа. Тогда один из цыган повздорил с местным жителем. В дело пришлось вмешиваться полицейским, которые пострадали от действий буйного представителя кочевого народа. После этого иловлинцы потребовали от цыган покинуть райцентр.

Чтобы погасить конфликт, при главе Иловлинского района был создан координационный Совет по национальностям, где теперь еженедельно разбирают нюансы отношений местного населения с цыганами. В то же время представителям цыганской общины был выставлен ряд условий – активное участие семей в общественной жизни, в сборе помощи для бойцов СВО, а также в получении полноценного школьного образования цыганскими детьми.