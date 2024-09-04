Волгоградские школы 6 и 7 сентября отменяют уроки из-за выборов

Школьникам в Волгоградской области разрешили два дня – 6 и 7 сентября – не ходить на уроки из-за выборов, которые пройдут в эти выходные, передает V102.RU.

В Волгоградской области, напомним, будут выбирать главу региона и депутатов областной думы. Голосование продлится три дня с 6 по 8 сентября.

- В предстоящие выходные в общеобразовательных организациях, на территории которых расположены избирательные участки, обучение детей пройдет в формате внешкольных занятий: уроки здоровья, соревнования, экскурсии, организованные походы в библиотеки и театры. Это делается для безопасности учеников и в целях непрерывности учебного процесса, - сообщили в Облкомобразования.

В профильном комитете отметили, что эти два дня не повлияют на качество обучения школьников.

- Образовательная программа будет реализована в полном объеме — все сентябрьские мероприятия, предусмотрены расписанием, - заверили в ведомстве.