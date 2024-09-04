



В Ворошиловском районе Волгограда стартовал ремонт мемориала «Могила комсомольца-партизана С. Филиппова» в одноименном сквере. Как сообщает V102.RU, на месте уже демонтируют старую плитку у основания памятника, а сам бюст Саши Филиппова уже скрылся за лесами и черной сеткой.

- В ходе мероприятий по сохранению объекта культурного наследия будут восстановлены железобетонные конструкции опорной плиты и колонны постамента, надписи на колонне, уложена новая плитка у мемориала, сам медный бюст юного защитника Сталинграда будет очищен от загрязнений, - рассказали в мэрии Волгограда.

Кроме того, здесь также будет установлена информационная табличка о разведчице Марии Усковой, которая была жестоко убита фашистами вместе с Александром Филипповым, в ходе выполнения их последнего совместного задания. Изначально в сквере был установлен небольшой деревянный памятник героям Сталинградской битвы, но со временем табличка с упоминанием Марии была утрачена.

Напомним, в Советском районе Волгограда также приступили к благоустройству мемориала, установленного на месте концлагеря Дулаг-205, где в годы ВОВ погибли 4,5 тысячи красноармейцев.

Фото: администрация Волгограда