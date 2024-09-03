Общество

Место убитых фашистами 4,5 тыс. человек облагородят в Волгограде

Общество 03.09.2024 17:19
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03.09.2024 17:19


В Советском районе Волгограда на месте гибели 4500 человек начались работы по благоустройству. Подрядная организация уже приступила к укладке тротуарной плитки у памятного знака «Место, где находился лагерь советских военнопленных в период Сталинградской битвы».  

До укладки плитки рабочими была сформированы бетонные основания у мемориала и отремонтировано ограждение. Декоративные покрытия постамента памятника также в скором времени будут приведены в порядок.  Кроме того, планируется реставрация металлических труб-опор, архитектурно-художественных элементов, установка информационных табличек.

Справка. С осени 1942 года по январь 1943-го на месте мемориала находился лагерь для пленных красноармейцев. Концлагерь, известный также как Дулаг-205, представлял собой участок поля, огражденный колючей проволокой. Узники спасались от холода и сильного ветра с помощью вырытых в земле ям. От зверства немецко-фашистских захватчиков, болезней и голода на этом месте погибли тысячи человек. 

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