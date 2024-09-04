В Волжский городской суд Волгоградской области направлено уголовное дело в отношении 76-летнего мужчины, который на внедорожнике снес 9-летнего мальчика и наехал на его отца.

— Фигурант дела обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), — прокомментировала V102.RU официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал.

По версии следствия, днем 12 июля 2024 года пенсионер за рулем внедорожника Mitsubishi Outlander напротив дома № 79 на улицы Дружбы в городе-спутнике наехал на отца и его 9-летнего сына, не заметив их на зебре. Согласно экспертизе, вред здоровью ребенка был оценен как тяжкий.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», пожилой водитель в свое оправдание признался, что во время аварии подумал, что просто наехал на «лежачего полицейского». Ребенок получил многочисленные переломы и чудом остался жив.

Санкция вменяемой статьи в качестве максимума предполагает до двух лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, момент наезда иномарки на пешеходов попал на камеры уличного видеонаблюдения.

Скриншот: видео ГУ МВД России по Волгоградской области