Волгоградку осудили за сбитого на пешеходном переходе школьника





В Волгограде Тракторозаводской районный суд поставил точку в уголовном деле о причинении тяжкого вреда здоровью 9-летнему школьнику. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2022 году несовершеннолетний был сбит легковым автомобилем на ул. Николая Отрады.

- 15 ноября 2022 года, управляя автомобилем Lada Kalina, двигалась по ул. Николая Отрады с превышением установленного допустимого скоростного режима. Выехав за пределы стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, подсудимая совершила наезд на 9-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате полученных в аварии травм здоровью ребенка причинен тяжкий вред, - рассказали журналистам в пресс-службе ИА «Высота 102».

Отметим, по информации следствия, за рулём машины находилась 39-летняя местная жительница. Суд признал её виновной и приговорил к году ограничения свободы, а также к двухлетнему запрету на вождение. Кроме того, виновница должна выплатить пострадавшему ребёнку компенсацию в размере 400 тыс. рублей. Отметим, приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»