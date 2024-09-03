Два мозаичных панно в центре Волгограда стали объектами культурного наследия

Огромные мозаичные панно «Волгоград - город-герой» и «Мир вам» на улице Коммунистическая будут включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Такое решение, как сообщает V102.RU, принято на заседании секции архитектурно-градостроительного и исторического наследия научно-методического совета по культурному наследию при Облкультнаследии.

Заявление о включении мозаичного панно «Волгоград - город-герой» и барельефа «Мир вам», обладающих признаками культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия, было вынесено на повторное рассмотрение специалистов. Десять участников заседания проголосовали «за» и двое «воздержались».





Напомним, что огромное мозаичное панно «Мир вам» украшает бывший туристический вокзал в Волгограде, который долгое время уже не эксплуатируется по назначению. Это здание, выполненное в стиле псевдоконструктивизма, несколько раз выставлялось на продажу.

Второе панно расположено рядом на торце дома № 21 по улице Коммунистической. Оно было создано в 1984 году живописцем и монументалистом Михаилом Пыштой. На своем творении он изобразил солдат и тружеников тыла, георгиевскую ленточку, орден Ленина, медаль «За оборону Сталинграда» - символы Великой Отечественной войны и героической обороны Сталинграда.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU