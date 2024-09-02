



Губернатор Волгоградской области второй год подряд требует от своих заместителей личного присутствия на торжественных линейках, посвященных Дню знаний. Так было в 2023 году, так же произошло и в этом.

Редакция ИА «Высота 102» решила сегодня проследить за первыми лицами региона и проверить, кто из замов Андрея Бочарова не стал отсиживаться в кабинетах и послушно отправился в города и села.





Первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин, сообщает информагентство, был замечен сегодня в Дубовке. Здесь он поздравил с началом нового учебного года учеников школы №2. А вот Геннадий Шевцов посетил небольшую одноэтажную сельскую школу в хуторе Бурковский – населенном пункте, входящем в состав некогда возглавляемого им Среднеахтубинского района.





Как и положено, Шевцов тоже выступил перед ребятами с напутственным словом, а затем смог оценить состояние и оснащённость учебных помещений.

Заместитель губернатора Юрий Седов путешествовал сегодня до Николаевска. Здесь он побывал на линейке в школе №2, где вместе с главой района и представителями бизнеса проводил на занятия первоклашек.





Олег Николаев, в свою очередь, порадовал своим вниманием учеников тоже школы №2. Правда уже в городе Котельниково.





Еще один заместитель губернатора – Василий Иванов – в отличие от коллег, за пределы Волгограда сегодня не выбирался. Отвечающий за сельское хозяйство чиновник традиционно встретил начало учебного года на параде студентов Волгоградского государственного аграрного университета.





А дальше всего от региональной столицы День знаний провела 2 сентября Анна Писемская. Замгубернатора поздравила с началом учебного года ребят в Урюпинской гимназии. К слову, несмотря на долгий путь, на торжественной линейке она была, как всегда, блистательна.





Зину Мержоеву – еще одну прекрасную представительницу администрации региона – лицезрели волгоградцы сегодня на открытии школ в Дзержинском районе областного центра. Замгубернатора составила компанию Андрею Бочарову на торжественной линейке в новой школе-тысячнике №7 на ул. Кортоева.

Фото с официальных сайтов образовательных учреждении